Cafôfo garante que com um Governo PS os estudantes não pagarão propinas

O presidente do PS-Madeira assegurou hoje que, com um Governo socialista na Região, os estudantes madeirenses no ensino superior deixarão de pagar propinas.

A garantia foi deixada na sequência de uma reunião mantida esta manhã com a Associação Académica da Universidade da Madeira, estabelecimento onde 42% dos alunos recebem apoios sociais e onde, segundo os próprios dados da instituição, 75% dos estudantes dizem que as propinas são a principal dificuldade que sentem.

Paulo Cafôfo, candidato à presidência do Governo Regional, salientou que o investimento na Educação será uma das apostas do PS, garantindo que irá “colocar um fim nas propinas pagas pelos estudantes madeirenses, quer estejam a estudar na Madeira, no Continente ou nos Açores”.

“Investir na Educação é a melhor forma de gastar o dinheiro dos impostos dos madeirenses. Um Governo tem de cuidar, tem de amparar e tem de dar os meios necessários para que os jovens possam arriscar e ter sucesso”, declarou, reforçando o compromisso de isentar os estudantes madeirenses do pagamento das propinas. Uma medida que representa um investimento na ordem dos 4,7 milhões de euros por ano e que é para começar a ser aplicada já a partir do próximo ano lectivo. Neste âmbito, o líder socialista especificou que, aos estudantes que frequentam universidades privadas, será atribuído o valor da propina pública.

Criticando o ainda Executivo por gastar tanto dinheiro mal gasto, Paulo Cafôfo vincou que esta isenção das propinas representará “o dinheiro mais bem empregue”, já que será um investimento na educação e na formação dos jovens madeirenses.

O presidente do PS-M adiantou que esta é uma medida que irá beneficiar todos os estudantes, porque o Estado Social “foi criado para apoiar todos e não excluir ninguém”. Como referiu, é a classe média que paga mais impostos e, como tal, deve ter acesso gratuito à Saúde e à Educação.