ADN solidariza-se com motoristas e pede mais contratação destes profissionais

O ADN solidariza-se, hoje, com a greve dos trabalhadores do sector dos Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros Públicos e Privados da Madeira e pede que exista uma redução de horário de trabalho e melhores salários. Além disso, indica que devem ser contratados mais profissionais.

O partido considera que as reivindicações dos motoristas são legítimas, tendo em conta o "grau de responsabilidade que têm na prestação do seu serviço, seja na qualidade e segurança que assumem perante os passageiros que transportam, assim como no desgaste natural físico e mental destes profissionais que conduzem várias horas por dia ao serviço da população".

A contratação de motoristas visa, não só a redução da carga horária existente, mas também o reforço da quantidade de viagens durante as horas consideradas de "ponta", "isto porque derivado ao acesso gratuito de idosos aos autocarros, gerou-se um maior fluxo de passageiros de manhã e ao fim da tarde, coincidindo com os passageiros que vão trabalhar e os jovens que vão para as escolas, assim sendo a única solução viável de forma a não discriminar ou prejudicar ninguém, será mesmo o reforço dessas carreiras em horários mais procurados e nas zonas mais populosas".

Por outro lado, o ADN lamenta as notícias que dão conta de actos de vandalismo praticados nos autocarros públicos, pelo que considera que "é tempo de responsabilização desse tipo de comportamentos anti-sociais, que simplesmente destroem o que é de todos e para todos".