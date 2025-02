ACAPORAMA leva ao Funchal o workshop de Gestão de Alojamento Local

Será durante o mês de Abril, na Casa do Povo do Imaculado Coração de Maria, que a ACAPORAMA vai promover mais uma edição do workshop de Gestão de Alojamento Local. As sessões acontecem nos dias 8, 10, 15, 22, 24 e 29 de Abril de 2025, das 19h às 22 horas.

"Esta iniciativa oferece uma oportunidade única para proprietários e futuros investidores de Alojamento Local adquirirem conhecimentos práticos e adaptados à realidade regional", indica nota à imprensa. O evento já passou pela Casa do Povo do Caniço, Casa do Povo da Calheta, Casa do Povo da Ponta do Sol, Casa do Povo do Porto Moniz e Casa do Povo de Câmara de Lobos, num total de 7 edições.

A iniciativa decorre numa colaboração cooperativa da Academia de Formação da ACAPORAMA e do projecto Finanças Acessíveis de Carolina Luís. "O workshop é o ponto de partida ideal para quem quer investir ou aprimorar a Gestão do seu Alojamento Local", indica nota à imprensa. As vagas são limitadas.