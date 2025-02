Porto do Funchal com 'casa cheia'

Esta quarta-feira, estão atracados quatro navios no Porto do Funchal: o AIDAblu pernoitou na Madeira, o Mein Schiff 7 e o Marella Explorer acostaram, esta manhã, e o estreante Majestic Princess chegou, ontem à noite, antecipando a escala prevista para amanhã.

"Os quatro navios estão a movimentar um total de 13.961 pessoas, das quais 10.215 são passageiros", revela a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira.

O Mein Schiff 7, o Marella Explorer e o AIDAblu estão posicionados nesta área geográfica e a realizar cruzeiros entre as ilhas da Madeira e Canárias, incluindo por vezes, escalas em Cabo Verde e em Marrocos.

O transatlântico Majestic Princess veio de Port Everglades, em Fort Lauderdale, faz a sua primeira escala na Madeira e aqui fica durante 44 horas. Deverá acostar por volta das 19h00, pernoita novamente na região e parte amanhã, às 17h00, com destino a Cadiz, no âmbito do cruzeiro de reposicionamento no Mediterrâneo". APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira

A bordo, traz 3.150 passageiros e 1.337 tripulantes que, durante toda a manhã, têm utilizado baleeiras e desembarcado no Cais de Recreio do Porto do Funchal.

Este navio de cruzeiro da classe royal, operado pela Princess Cruises, subsidiária da Carnival Corporation, tem registo britânico e foi lançado em 2017.

A APRAM refere que "o Mein Schiff 7 traz 2.946 passageiros e 987 tripulantes. Também pernoita na Madeira e parte, amanhã, pelas 17h00, para La Palma".

O Marella Explorer traz nesta viagem, 1.919 passageiros e 783 tripulantes. Segue também para La Palma, pelas 18h00.

Também o AIDAblu parte, esta tarde, às 18h00, com destino a Tenerife, com 2.200 passageiros e 639 tripulantes a bordo.