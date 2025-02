Vigília pelo Papa no Funchal

O Funchal irá receber uma vigília pelo Papa Francisco hoje à noite, numa altura em que o líder da Igreja Católica está hospitalizado há vários dias, inicialmente diagnosticado com uma pneumonia bilateral.

A vigília pela saúde do Papa Francisco irá decorrer junto à Sé do Funchal, a partir das 20h30.

Uma organização da Associação Diocesana Católica Servos de Jesus.

De acordo com a última informação de ontem à noite, a partir do Vaticano, o estado de saúde do Santo Padre é este: "Nenhum episódio respiratório agudo, parâmetros hemodinâmicos estáveis. Foi realizada uma tomografia computadorizada programada para monitoramento radiológico de pneumonia bilateral. O prognóstico permanece reservado."

Papa Francisco passa mais uma noite tranquila

DE acordo com a mais recente actualização, desta manhã, feito pela Agência Lusa, o Papa Francisco voltou a ter uma noite tranquila, apesar de se manter em estado crítico, de acordo com o boletim da manhã do Vaticano. "O Papa passou uma noite tranquila e está a descansar", refere o Vaticano, em mais um breve comunicado.

Francisco, de 88 anos, está internado desde 14 de Fevereiro devido à referida dupla pneumonia.

O Papa Francisco está a receber oxigénio e a ligeira insuficiência renal que sofreu no domingo "não é motivo de preocupação", acrescentava ontem.

Francisco teve uma crise respiratória na sexta-feira, que agravou o seu estado de saúde.