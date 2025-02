O preço das casas para venda, no Porto Santo, aumentou 5% em Fevereiro. Os dados são do portal Imovirtual, que indica que a ilha dourada regista ainda um aumento de 27% no preço das casas, quando comparado com o ano passado.

A titulo de curiosidade, nos Açores, a ilha do Faial foi o grande destaque, registando uma valorização mensal de 77% (175.000€ para 310.000€) e um crescimento anual de 70%. A nível nacional, os distritos/regiões mais acessíveis para comprar casa em Fevereiro de 2025 foram Castelo Branco (86.500€), Guarda (99.700€) e Bragança (120.000€). Já os mais caros continuam a ser Lisboa (580.000€), a ilha da Madeira (550.000€) e Faro (495.000€).

Em termos de arrendamento, a Madeira continua entre as regiões do país em que é mais caro arrendar casa. Em média, custa 1.500 euros por mês. Mesmo assim, registou uma ligeira descida mensal de -3% (1.600€ para 1.550€), mas ainda apresenta um aumento de 3% face ao ano anterior.