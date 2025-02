Duas mulheres feridas no acidente da via rápida

O acidente ocorrido esta manhã na via rápida, no sentido Santa Cruz-Funchal, provocou dois feridos.

As vítimas são duas mulheres de 47 e 53 anos, que se queixavam de dores na coluna e no tórax.

Ambas foram socorridas pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Tal como o DIÁRIO noticiou, o acidente provocou um forte congestionamento no trânsito, com filas de carros que ultrapassavam os sete quilómetros e que iam para além do Porto Novo.