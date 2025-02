Três navios no Porto do Funchal trazem a bordo mais de 9.700 pessoas

Estão três navios atracados no Porto do Funchal: o Queen Mary 2 que acostou ontem, o Marella Discovery que chegou esta manhã e Mein Schiff 5 que acosta, pelas 23h00, devendo ficar naquele porto até às 14h00 de domingo.

Os três navios trazem a bordo um total de 9.770 pessoas, das quais 6.882 são passageiros.

"O Marella Discovery e o Mein Schiff 5 são dois dos oito navios posicionados na rota da CAI, Cruise Atlantic Islands, realizando cruzeiros entre a Madeira e as ilhas Canárias, incluindo por vezes, Marrocos ou Cabo Verde", revela a APRAM.

O Queen Mary 2 está a percorrer o corredor atlântico, num cruzeiro de 14 dias que se iniciou em Southampton a 15 de Fevereiro, com escalas em Lisboa, agora Funchal, seguindo-se três ilhas das Canárias, La Palma, Tenerife, Lanzarote, depois, Cadiz e Southampton, última escala deste itinerário que termina a 1 de Março. O navio parte esta tarde, pelas 16h00, após uma escala de 34 horas na Madeira". APRAM

O Marella Discovery 2 chegou de La Palma, com 1.789 passageiros e 739 tripulantes. Fica 10 horas na Madeira e parte às 18h00, com destino a Fuerteventura, penúltima escala, no âmbito do cruzeiro de sete dias que está a realizar entre as ilhas da Madeira e Canárias.

O Mein Schiff 5 traz a bordo 2.534 passageiros e 895 tripulantes. Faz uma escala de 39 horas na Madeira e parte às 14h00, com destino a La Palma. O navio está a fazer um cruzeiro de 14 noites, iniciado em Tenerife, no passado dia 13 de Fevereiro e que termina no mesmo porto a 27 do corrente mês.