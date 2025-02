Bombeiros chamados para uma abertura de porta no Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados pelas 11 horas deste sábado para a abertura de porta na Rua Jaime Moniz, no Funchal.

Segundo o que foi possível aferir, a proprietária da habitação, um idosa de 82 anos, deixou as chaves no interior da casa, o que motivou a intervenção dos operacionais da corporação, que se fizeram auxiliar com uma viatura.