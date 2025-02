Arranjo da Levada do Caldeirão Verde custa 19 mil euros

A intervenção realizada nos últimos dias na Levada do Caldeirão Verde, para reabilitação do canal após as derrocadas do passado mês de Dezembro, custaram quase 19 mil euros aos cofres da Região.

De acordo com o contrato firmado entre a empresa pública Águas e Resíduos da Madeira (ARM) e a Agrodragoeiro, Unipessoal, Lda., com data de 21 de Fevereiro, esse montante permitiu a “limpeza e reposição de canal e passagem pedonal” do dito canal.

Embora o documento agora divulgado estipule 20 dias como prazo de execução da empreitada, num acordo assumido por consulta prévia, os trabalhos já estarão concluídos.

No início de Dezembro do ano passado, uma derrocada de grandes dimensões causou grande prejuízo nesta levada fundamental para o abastecimento a uma boa parte do concelho de Santana, não só no que respeita ao regadio, mas também no abastecimento de água potável, sobretudo às freguesias do Faial e Santana, através da Estação de Tratamento de Água do Pico do Eixo.

Percurso pedestre do Caldeirão Verde reabre na íntegra Um derrocada de grandes dimensões no início de Dezembro do ano passado condicionava o acesso àquele local deste então Marco Livramento , 18 Fevereiro 2025 - 17:46

A intervenção não foi de imediato para o terreno, dada a necessidade de estabilização da escarpa e a complexidade dos trabalhos que tinham de ser realizados. As obras decorreram durante pouco mais de três semanas, implicando a limpeza do material resultante da derrocada, a reposição da própria levada de um muro de suporte, bem como a colocação de varandins de protecção.

Esta levada serve, também, como percurso pedestres classificado (PR 9), um dos mais procurados por turistas e locais. Este itinerário esteve encerrado durante algum tempo, reabrindo parcialmente, já com os trabalhos no terreno, mas apenas até à descida para a freguesia da Ilha/Pico Ruivo. Na semana passada, com o fim da intervenção, o percurso reabriu na íntegra.