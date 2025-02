Seis meses para exame após rastreio positivo

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste domingo, 23 de Fevereiro, dá conta que os utentes que fizeram despiste promovido pelo próprio SESARAM, que revelou sangue oculto nas fezes, aguardam, há meio ano, por uma colonoscopia. Médicos de família criticam a forma como tem sido gerido o programa do cancro colorrectal.

Calheta quadruplica oferta imobiliária em 10 anos

A notícia com maior destaque gráfico na 'Primeira Página' revela que o licenciamento para construção de novas casas teve um aumento de 351% no ano passado face a 2015. Alojamento local conta com mais de mil unidades. O inglês passou a ser escutado em todas as esquinas, afirma quem lá vive.

O desafio de falar com as mãos

Nesta edição descubra Margarida Gonçalves. A jovem da 'Geração do Futuro' passa quase despercebida, mas é uma figura bem presente no quadrado mais pequeno do ecrã da RTP-M.

Derrota complica a luta pela manutenção

Fique a saber que continuar na II Liga é um objectivo cada vez mais difícil de atingir para o Marítimo, que perdeu, em casa, com a União de Leiria (1-2).

Destaque ainda para: Cafôfo ganha impulso

PS mostra unidade no congresso de consagração do líder e arranque da campanha.

Tudo isto e muito mais para ler no DIÁRIO de hoje em papel ou através da versão e-paper.