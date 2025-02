42 produtores de castanha receberam apoio total de 32 mil euros

O director regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural avança que 42 produtores de castanha receberam um apoio extraordinário que ronda os 32 mil euros para fazer face à perda de produção penalizada pelas condições climáticas adversas registadas na fase de maturação do fruto na campanha de 2023.

"Prometemos e cumprimos", disse Marco Caldeira, acrescentando que a cultura da castanha é praticada na Região com elevado interesse para a alimentação e para a economia local, para a paisagem e para a segurança das populações.

A maior expressão no concelho de Câmara de Lobos, nas freguesias do Curral das Freiras e Jardim da Serra levou à criação de um plano estratégico '+ Castanha', que visa o aumento da qualidade e da quantidade da castanha produzida, bem como do rendimento dos agricultores.