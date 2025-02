Percurso pedestre do Caldeirão Verde reabre na íntegra

O percurso pedestres classificado da Levada do Caldeirão Verde (PR9 - Levada do Caldeirão Verde) reabriu na íntegra, conforme já deu conta o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN).

Este trilho, que é um dos mais procurados por turistas e residentes, estava condicionado desde o início de Dezembro do ano passado, na sequência de várias derrocadas, algumas de grende dimensão, que impossibilitavam a realização do trajecto entre as Queimadas e o Caldeirão Verde.

Numa primeira fase todo o percurso esteve encerrado, abrindo, depois, parcialmente, entre as Queimadas e o entrocamento com a Vereda da Ilha (PR 1.1), ao quilómetro 4,5 (de um total de 6,5, num sentido). Agora, passa a ser novamente possível percorrê-lo, em toda a sua extensão, acompanhando, sempre, a levada com o mesmo nome, um canal que data do início do século XX.

Continua condicionado, há mais de dois anos, o acesso ao Caldeirão do Inferno, trajecto que, de acordo com o diploma do ano passado, continua a figurar na lista de percursos pedestres classificados.

Na informação avançada pelo IFCN, são dados como encerrados os seguintes percursos:

PR 1.3 Vereda da Encumeada

PR 4 Levada do Barreiro

PR 7 Levada do Moinho

PR 12 Caminho Real da Encumeada

PR 19 Caminho Real do Paul do Mar

PR 20 Vereda do Jardim do Mar

PR 23 Levada da Azenha

PR 27 Glaciar de Planalto

PR 28 Levada da Rocha Vermelha.

Destes, quatro estão encerrados na sequência do grande incêndio do mês de Agosto do ano passado e outro devido ao incêndio de Outubro de 2023. Já a Levada da Azenha e a Vereda do Jardim do Mar encontram-se encerrados há vários anos.

A par destes há a registar o condiocionamento parcial de outros três percursos pedestres classificados muito procurados, sobretudo por quem nos visita. São eles:

PR 1 Vereda do Areeiro - percurso transitável desde o Pico do Areeiro até ao Miradouro da Pedra Rija, ao km 1,2

PR 2 Vereda do Urzal - percurso transitável desde o Lombo do Urzal até ao km 6,2

PR 17 Caminho do Pináculo e Folhadal - percurso transitável entre a Encumeada e a Bica da Cana.

A entidade que tem à sua responsabilidade a gestão da quase totalidade destes percursos classificados volta a alertar para as cautelas a ter em conta, por estes itinerários estarem integrados em locais de fortes pressão climática e possibilidade de erosão natural.

Qualquer anomalia encontrada nestes percursos deverá ser reportada ao próprio IFCN.