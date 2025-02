São Vicente apoia associações, clubes e instituições com 623 mil euros

A Câmara Municipal de São Vicente reafirmou esta terça-feira, 18 de Fevereiro, o seu compromisso com o desenvolvimento social, cultural e desportivo do concelho através da assinatura de protocolos com diversas associações, clubes e instituições locais no valor global de 623 mil euros.

A cerimónia, presidida pelo Presidente em exercício, Fernando Góis, e pela vereadora Rosa Castanho, formalizou o apoio financeiro às entidades para que prossigam a sua missão de promover actividades em diversas áreas, com foco na população mais vulnerável, tais como crianças, jovens e seniores.

O investimento na ordem dos 623 mil euros foi distribuído da seguinte forma:

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, até ao valor de € 235.434,13 euros;

Grupo Coral de São Vicente, até ao valor de € 8.400,00 euros;

Casa do Povo da Boaventura, até ao valor de € 80.400,00 euros;

Associação Cultural e Desportiva da Boaventura, até ao valor de € 6.000,00 euros;

Casa do Povo de São Vicente, até ao valor de € 24.000,00 euros;

Casa do Povo de Ponta Delgada, até ao valor de € 25.200,00 euros;

Associação Desportiva e Recreativa de Ponta Delgada, até ao valor de € 13.200,00 euros;

Valour Futebol Clube – Associação Cultural, Recreativa e Desportiva do Rosário, até ao valor de € 18.000,00 euros;

Clube Naval de São Vicente, até ao valor de € 15.000,00 euros;

Associação de Tiro e Caça de São Vicente, até ao valor de € 3.840,00 euros;

Associação Cultural e Desportiva de São Vicente, até ao valor de € 60.000,00 euros;

ADENORMA – Associação de Desenvolvimento da Costa Norte da Madeira, até ao valor de €120.000,00 euros;

Associação de Solidariedade Social Crescer sem Risco, até ao valor de € 12.000,00 euros;

Centro Social e Paroquial do Bom Jesus de Ponta Delgada, até ao valor de € 4.800,00 euros;

Centro Social, Cultural e Paroquial de São Vicente, até ao valor de € 4.800,00 euros.