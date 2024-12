Derrocada encerra Levada do Caldeirão Verde

Várias derrocadas, algumas de dimensão considerável, levaram ao encerramento do percurso pedestre classificado Levada do Caldeirão Verde (PR9), em Santana, um dos trilhos mais procurados por locais e visitantes.

Pelo contrário, o percurso ao longo da Levada do Rei, que permite alcançar o Ribeiro Bonito (PR18) reabriu esta quinta-feira, depois ontem o mesmo ter sido encerrado, também, devido a um deslizamento de terras.

Nós últimos dias têm sido várias as derrocadas registadas naquele concelho nortenho, afectando também a rede viária. Foi o caso da Estrada Regional entre as Cabanas e o Arco de São Jorge, do acesso às Terras de Fora ou do acesso à Fajã Grande de Cima.

Encerrada está, também, a vereda para a Rocha do Navio, igualmente por causa da queda de pedras e terra.