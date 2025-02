Especialista aborda o papel do sono na saúde e alerta para risco de morte prematura

Ao DIÁRIO-Saúde, a psicóloga Joana Fernandes explicou que apesar de ser fundamental para a sobrevivência e bem-estar, o sono ainda é muito desvalorizado e encarado muitas vezes como opcional, quando “em momento algum o deve ser”.

A profissional em saúde mental, que conta com uma especialização avançada em medicina do sono, referiu que o período de descanso é responsável por diversas funções, como a consolidação do conhecimento, regular as emoções, conservar energia, regenerar tecidos, regular o apetite e proteger o sistema imunitário, por isso “quando em falta deixa as pessoas mais propensas a ficar doentes”.

“Em casos de privação de sono que duram um longo período de tempo, o risco de morte prematura aumenta”, afirmou Joana Fernandes, explicando que existem diversas perturbações do sono, sendo a insónia a mais comum.



Na rubrica presente no canal do DIÁRIO, no Youtube, a psicóloga referiu “que muitos estudos indicam que a falta de sono nos adolescentes aumenta o risco de suicídio, depressão e ansiedade”, alertando para o impacto do ecrãs na qualidade do mesmo.

Saiba quando procurar ajuda especializada e que dicas deixou a especialista em medicina do sono para que possa dormir melhor.