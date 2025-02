Agente de execução julgada por desvio de 352 mil euros

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, 15 de Fevereiro, dá conta que Maria João Marques, o marido e uma funcionária são acusados de apropriação ilegítima em cobranças de dívidas. Respondem pelos crimes de peculato, branqueamento de capitais e falsidade informática. Há outros processos sob investigação com um prejuízo potencial que pode atingir os 6,5 milhões de euros.

Estudante Insular bate novo recorde

A notícia com maior destaque gráfico na 'Primeira Página' revela que em Janeiro foram submetidos perto de 6 mil processos de viagens, com comparticipação pública de 610 mil euros. Governo Regional já adiantou 30 milhões desde o início do programa. Número de madeirenses inscritos no Ensino Superior subiu para 4.161 em 2023/2024.

Madeirenses têm os salários mais baixos

Nesta edição descubra que cada trabalhador da Região tem uma remuneração bruta mensal média 59 euros inferior à dos Açores e 94 euros abaixo do país. Albuquerque equivocou-se: ganho real não foi de 20%.

Há 17 anos que não havia tantos casamentos

Fique a saber que a natalidade subiu e mortalidade diminuiu em 2024 que fechou com o melhor saldo natural dos últimos sete anos.

Destaque ainda para: Proveitos no alojamento turístico cresceram 100 milhões.

