'Dia do Pensamento' reúne centenas de escuteiros no Funchal

Hoje o Corpo Nacional de Escutas (CNE), a Associação dos Escoteiros de Portugal (AEP) e a Associação de Guias de Portugal (AGP) uniram-se para celebrar o Dia do Pensamento 2025 que decorreu esta tarde no Parque Santa Catarina no Funchal.

Este é uma data emblemática para o escutismo mundial que homenageia o fundador do movimento, Baden-Powell, pois é em comemoração do seu aniversário.

No evento marcou presença os três responsáveis pelas associações, o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, a secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania, Ana Sousa, o director Regional da Juventude, André Alves e o presidente do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, Manuel Filipe.