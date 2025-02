Estudo revela que uso de IA generativa pode afectar o pensamento crítico

O uso da inteligência artificial generativa (GenIA) pode condicionar o pensamento crítico das pessoas, conclui um estudo desenvolvido pela Microsoft e pela universidade Carnegie Mellon.

O estudo, intitulado "O impacto da IA generativa no pensamento crítico", revela que, "usadas de forma inadequada, as tecnologias podem e resultam na deterioração das faculdades cognitivas que deviam ser preservadas".

O estudo inquiriu 319 pessoas habituadas a lidar com dados ou informação no trabalho (profissionais que lidam com informação, como em áreas de 'marketing', tecnologia, design, etc.) e questionou-as sobre a sua experiência com a utilização de serviços de IA generativa no local de trabalho.

No total foram partilhados mais de 900 exemplos de utilização de IA no local trabalho.

De acordo com os investigadores, "os dados mostram uma mudança no esforço cognitivo à medida que os trabalhadores passam cada vez mais da execução de tarefas para a supervisão do trabalho realizado pela IA".

No estudo é referido que, embora a IA possa melhorar a eficiência, também pode reduzir o envolvimento crítico, particularmente em tarefas de rotina ou de baixo risco, para as quais os utilizadores confiam a sua realização à IA.

Para os autores, este fenómeno "levanta preocupações sobre a dependência de longo prazo e a diminuição da resolução independente de problemas".

Além de afetar o pensamento crítico, os autores apontam que a utilização de IA pode prejudicar a criatividade.

Os trabalhadores que utilizam ferramentas de IA produzem um "conjunto menos diversificado de resultados para a mesma tarefa", comparativamente com as pessoas que confiam nas suas próprias capacidades cognitivas, salienta o estudo.

Os investigadores também referem que, "embora a IA simplifique a criação de conteúdos, os trabalhadores ainda precisam de passar tempo a alinhar os resultados com as suas necessidades específicas".

O estudo pode ser consultado através da ligação: https://www.microsoft.com/en-us/research/uploads/prod/2025/01/lee_2025_ai_critical_thinking_survey.pdf?msockid=04f93ed41b056d4902532b5c1a626cd2