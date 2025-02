Terceiro dia da 'Funchal Climate Week' concentra actividades no CCIF

Realiza-se, amanhã, o terceiro dia da 'Funchal Climate Week', em que a grande maioria das iniciativas têm lugar no Centro de Cultura e de Investigação do Funchal.

A jornada começa, às 10 horas, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, com a abertura da exposição dos trabalhos desenvolvidos ao longo do mês de Janeiro, onde os participantes de várias escolas foram desafiados a elaborarem uns trabalhos numa acção de sensibilização baseada no livro 'A Viagem com as sementes da vida, os 36 hotspots de biodiversidade e o futuro da vida na Terra', editado pela Associação My Madeira Island.

Todos estes trabalhos, dos cerca de 150 alunos participantes, serão integrados numa exposição que ficará patente, até ao dia 28 de Fevereiro, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

Da exposição, a actividade passa para a apresentação de um livro em banda desenhada, onde uma personagem (a Bia) faz uma viagem histórica por um cenário ligado aos incêndios, outro pela água e um cenário ligado ao futuro, todos eles baseados nas alterações climáticas e os seus desafios, isto às 10h45 e também no CCIF.

Do livro, 'A viagem da Bia – Alterações Climáticas no Funchal' surgiu uma exposição que será realizada nos centros comerciais do Fórum Madeira, Madeira Shopping e Plaza. Cada centro terá um tema específico, relacionado com a água, os incêndios e ao futuro das alterações climáticas. A exposição estará patente em cada centro comercial até ao dia 27 de Fevereiro.

Durante a tarde, às 15 horas, no CCIF, a sessão de cinema ambiental dedicado às alterações climáticas, uma iniciativa pedagógica que visa sensibilizar os jovens para os desafios climáticos do presente e do futuro.

O terceiro dia da 'Funchal Climate Week' termina, no Centro Cultural e de Investigação Científica, com uma sessão de yoga, marcada para as 19 horas.