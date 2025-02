PR lembra dedicação ao "ensino e pensamento na área do desporto"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou hoje "profundo pesar" pela morte do professor universitário e antigo deputado Manuel Sérgio, lembrando que dedicou "grande parte da sua vida ao ensino e ao pensamento na área do desporto".

"Manuel Sérgio foi deputado à Assembleia da República, mas é na área do desporto que nos deixa a sua marca, não só pelas múltiplas obras e artigos escritos sobre o tema, mas também como um dos principais impulsionadores da inclusão do desporto como área de estudo e investigação no Ensino Superior", destacou o chefe de Estado, numa nota publicada na página da Internet da Presidência.

"Esta sua devoção ao ensino foi reconhecida pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, em 2017, que o agraciou com a Comenda da Ordem da Instrução Pública", pode ler-se.

Marcelo Rebelo de Sousa apresentou também à família e amigos de Manuel Sérgio "as suas mais sentidas condolências".

O professor universitário e antigo deputado da Assembleia da República Manuel Sérgio morreu hoje aos 91 anos, informou o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), numa publicação na rede social X.

Manuel Sérgio, nascido em Lisboa em 20 abril de 1933, dedicou a sua vida ao pensamento e ensino na área do desporto, tendo ainda acompanhado o percurso de alguns dos maiores treinadores portugueses, casos de José Mourinho e Jorge Jesus.

Além do trabalho efetuado em prol do desporto, Manuel Sérgio foi deputado na Assembleia da República entre 1991 e 1995, pelo Partido da Solidariedade Nacional, do qual foi o primeiro presidente.

Em 2019, a Universidade Católica fundou a Cátedra Manuel Sérgio - Desporto, Ética e Transcendência, por iniciativa de José Tolentino de Mendonça, então vice-reitor da Universidade.