SNMOT reúne-se com ACIF e HF a 12 de Março

O Sindicato Nacional de Motoristas e Outros Trabalhadores (SNMOT) fez-se ouvir na tarde desta quinta-feira, 20 Fevereiro, dia de greve, perante o Governo Regional com uma reunião com o secretário Regional Equipamentos e Infra-estruturas, Pedro Fino.

Do encontro com o tutelar da pasta dos transportes públicos resultou o agendamento de um encontro para 12 Março, com a ACIF e a Horários do Funchal, um dia antes da greve já convocada para o dia 13, com vista a tentar chegar a um consenso sobre as reivindicações para a situação dos profissionais de empresas públicas e privadas do transportes colectivo de passageiros.

A reunião será presidida pelo secretário Regional Pedro Fino.

O presidente do SNMOT, Manuel Oliveira, destaca a boa vontade do Executivo Madeirense em recebê-lo, mas garante que a luta continua com a reivindicação de um aumento salarial e de uma redução da carga horária de trabalho, lembrando que o objectivo do sindicato não é fazer greve, mas sim resolver os problemas dos trabalhadores do sector dos transportes.

Foto MP

Está a decorrer até às 23h59 de hoje uma greve convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas e Outros Trabalhadores (SNMOT). Trata-se da maior manifestação do sector dos transportes públicos da Região Autónoma da Madeira, envolvendo dezenas de profissionais de empresas públicas e privadas do transportes colectivo de passageiros.