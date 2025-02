'Funchal Climate Week' com várias actividades programadas para o segundo dia

Realiza-se, hoje, o segundo dia da 'Funchal Climate Week'. A iniciativa iniciou-se, às 10h00, com uma 'Marcha Pelo Clima!', na Praça do Município.

Mas mais actividades estão programadas para hoje, igualmente na Praça do Município.

"A 'Marcha pelo Clima!' será feita por crianças de várias escolas do Município do Funchal, que serão convidadas a fazer uma árvore humana, preenchendo metade da Praça do Município, como símbolo da conservação e da preservação do meio ambiente para um futuro mais resiliente e sustentável", revela a autarquia através de uma nota de imprensa.

De acordo com a CMF, "esta acção culminará com a entoação da canção do Simão (mascote do Departamento de Ambiente da CMF) com todos os alunos participantes, ao som de um piano e com a voz do professor João Caldeira do Conservatório – Escola das Artes da Madeira".

Hoje, às 11h00, será também inaugurada uma exposição de astrofotografia que estará patente no Átrio da Câmara Municipal do Funchal, até ao dia 27 de Fevereiro.

"Este momento procura ser de sensibilização para a poluição luminosa e para a observação do céu como o vemos e cuja visibilidade é afectada pela atmosfera, que por sua vez tem a influência dos efeitos das alterações climáticas", refere igualmente a autarquia.

Durante a tarde, estará patente na Praça um conjunto de telescópios para observação do sol, assim como um planetário para assinalar o céu que está à nossa volta e a influência da atmosfera na observação. Será também lançado um jogo de realidade virtual sobre as alterações climáticas no Funchal, realizado em 4 cenários, onde os participantes serão também sensibilizados sobre a ação do homem e os desafios das alterações climáticas sob eventos extremos e calamidades". Câmara Municipal do Funchal

O segundo dia da 'Funchal Climate Week' termina com uma iniciativa realizada em conjunto com a Associação de Astrónomos da Madeira, para a observação do céu nocturno, às 19h00.