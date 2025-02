Educadora de infância diz-se perseguida por ser socialista

Micaela Abreu, uma educadora de infância a exercer a profissão em regime de contrato, aproveitou a intervenção no XXII Congresso Regional do PS Madeira para também denunciar a perseguição e pressão de que é alvo no local de trabalho.

“Estou a ser perseguida actualmente porque estou na cor (partido) que não devida estar. Sinto uma pressão constante no meu trabalho. Estou contratada e é horrível sentir esta pressão”, declarou a congressista, logo a abrir a intervenção proferida perante a plateia presente no Centro de Congressos da Madeira.