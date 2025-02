“A Madeira continua a ser um paraíso para o investimento”. A garantia é do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, proferida depois de cortar a fita que simbolizou a ‘inauguração’ da DreamMedia na Madeira.

Na apresentação oficial da empresa com enfoque no mobiliário urbano do Funchal, que teve lugar no Grand Ballroom do hotel Savoy Palace, o líder madeirense rendeu-se ao projecto inovador que moderniza o espaço público trazendo soluções digitais sustentáveis e inteligentes.

“Um investimento importante de melhoria da paisagem urbana do Funchal, da funcionalidade da cidade e, sobretudo, da modernização da nossa cidade”, reconheceu.

Oportunidade para reafirmar a importância de novos investimentos na Região.

“Aqui tentamos, apesar da centopeia da burocracia nacional, facilitar o investimento com efeitos multiplicadores na economia, no emprego e, sobretudo, na modernização, melhoria e progresso da nossa terra”, disse.

Aos accionistas da DreamMedia Madeira, perspectivou “bons resultados, na certeza que o sucesso de quem investe na Região é também “o sucesso da Madeira”, concretizou.