Helena Leal realça importância da educação alimentar desde a infância

O Município do Funchal assinala o Dia das Leguminosas com três dias de actividades no FUNLAB – Centro de Ciências Experimentais do Funchal, com vista a sensibilizar as crianças do 1.º ciclo para a importância de uma alimentação saudável e sustentável.

O evento, que teve início hoje, contou com a presença da vereadora Helena Leal que destacou a relevância da iniciativa, que integra a estratégia alimentar do município, SEMEAR. Completando um ano já desde a sua implementação, esta estratégia já impactou mais de 11.500 pessoas, sendo que o FUNLAB dinamizou, no mesmo período, actividades com cerca de 4.000 crianças.

O objectivo do FUNLAB é mostrar, essencialmente às crianças, que é possível ter uma alimentação mais saudável e também divertida. Através destas actividades, sensibilizamos para o consumo de alimentos mais nutritivos, seguros e sustentáveis, como as leguminosas". Helena Leal

Durante os três dias de celebração, o FUNLAB receberá 230 crianças de escolas do 1.º ciclo do Funchal, proporcionando-lhes a oportunidade de experimentar e confecionar receitas saudáveis à base de leguminosas.

A vereadora Helena Leal enfatizou ainda a importância da educação alimentar desde a infância e o impacto que estas ações têm na mudança de hábitos dentro das famílias.

“Fazemos um trabalho com as escolas para garantir que as crianças desenvolvem maior consciência alimentar. De facto, as nossas equipas conseguem perceber que estas iniciativas ajudam a desconstruir estereótipos que levam as crianças a rejeitar determinados alimentos, incentivando-as a experimentar novas opções", disse.

A actividade promovida, hoje, além de promover os benefícios nutricionais e ambientais do consumo de leguminosas, destacou ainda a relevância da produção local e sazonal, bem como o combate ao desperdício alimentar.

O Município do Funchal reforça assim o seu compromisso com a educação alimentar e a sustentabilidade, investindo em projectos que promovem hábitos mais saudáveis e responsáveis junto das novas gerações.