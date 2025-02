'Inteligência Emocional' junta mais de 100 educadores e professores no Funchal

A Associação Nacional de Professores (ANP) - Secção da Madeira apresentou, hoje, a conferência 'Inteligência Emocional: O Caminho para o Sucesso e Bem-Estar', que reuniu mais de 100 educadores e professores na Escola Básica 2/3 Dr. Horácio Bento de Gouveia, no Funchal.

A conferência, que teve como oradora convidada Verónica Faria, destacou "a importância da inteligência emocional na educação, abordando estratégias para desenvolver o autoconhecimento, a empatia e a gestão das emoções no ambiente escolar". Foram discutidas práticas e ferramentas para promover o bem-estar dos alunos e educadores, reforçando "o papel da inteligência emocional no sucesso académico e na construção de relações saudáveis dentro e fora da escola".

O evento foi muito bem recebido pelos participantes, que destacaram a relevância do tema para o contexto escolar actual, onde "a gestão emocional desempenha um papel crucial na formação integral dos alunos".

O presidente da ANP Madeira, o professor Luís Alves, enfatizou que "esta conferência representou uma mais-valia para os docentes presentes, pois tiveram a oportunidade de ouvir uma especialista na área e expandir os seus conhecimentos". Salientou ainda que "a inteligência emocional é um tema cada vez mais pertinente, visto que faz parte do quotidiano de um professor tanto no contexto escolar quanto na sua vida pessoal".

Este evento integra um conjunto alargado de formações promovidas pela ANP Madeira ao longo do ano lectivo, abordando diversas áreas do conhecimento para responder às necessidades e solicitações dos docentes da Madeira e Porto Santo.

A conferência decorreu das 9 às 13 horas, no auditório da Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, encerrando com um momento de partilha e debate, no qual os participantes puderam trocar experiências e reflexões sobre o tema abordado.