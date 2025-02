PSD promete continuar a reforçar investimento em medicamentos

"O investimento dos Governos do PSD nos medicamentos tem sido reforçado nos últimos anos e vai continuar a ser uma aposta no próximo mandato", assumiu hoje a candidatura do PSD às Eleições Regionais de 23 de Maio.

Na sequência de uma iniciativa política, realizada esta manhã, junto à Farmácia de Santo António, no Funchal, Joana Silva relembrou que ‘’no último ano, o Governo Regional investiu 115 milhões de euros na aquisição de medicamentos".

"Isto é feito a nível da disponibilização da medicação nas farmácias hospitalares, mas também no apoio e na comparticipação que é feita na aquisição dos medicamentos nas farmácias comunitárias’’, precisou.

A candidata pegou no exemplo da área da Oncologia, realçando que "no ano passado, foram alocados ‘cerca de 30 milhões de euros na aquisição da terapêutica medicamentosa oncológica, um aumento superior a 250% face ao investimento que vinha sendo feito ao longo dos últimos 8 anos".

Ao longo dos últimos anos, o PSD tem implementado políticas concretas para aumentar a oferta e aliviar o peso dos custos de saúde sobre as famílias, estando atento às necessidades crescentes decorrentes da longevidade, do envelhecimento da população, do aumento de doenças crónicas e os custos inerentes à nova tecnologia da saúde, medicamentos e terapêuticas inovadoras Joana Silva

Joana Silva reforça que ‘’o PSD e o Governo Regional querem continuar a reforçar a aposta, aumentar a oferta e fazer reduzir os custos para a população através da comparticipação da medicação", reiterando o "compromisso" social-democrata "com a saúde e com o bem-estar da população".