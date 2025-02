"PSD não aprendeu nada com os erros que levaram ao 20 de Fevereiro", diz Bloco de Esquerda

No 15.º anivérsário da tragédia do 20 de Fevereiro de 2010, "uma das mais devastadoras intempéries da história recente", o Bloco de Esquerda Madeira relembra o ocorrido e responsabiliza as políticas dos sucessivos governos do PSD pela falta de prevenção e gestão ambiental, que, segundo o partido, agravaram os impactos do temporal. Entre as falhas apontadas está a construção desordenada em zonas de risco, o estreitamento das ribeiras, a falta de limpeza e desassoreamento dos seus leitos, bem como a impermeabilização excessiva dos solos.

Como sempre fez e faz, os governos do PSD de Alberto João Jardim e de Miguel Albuquerque culpam a natureza por todos os males e tragédias que acontecem. Nunca têm culpa de nada. É bem conhecido o slogan preferido do actual presidente do Governo Regional, em situações de tragédia: "Está tudo sob controle", que não é mais do que uma tentativa para esconder a sua incompetência e desprezo pelas populações, pela natureza e pelo ambiente. Bloco de Esquerda Madeira

O partido sublinha que "os erros continuam a repetir-se", apontando exemplos recentes de obras polémicas que considera prejudiciais para a sustentabilidade da ilha, como a estrada das Gingas e o teleférico no Curral das Freiras, construções em áreas protegidas, o avanço de edificações na frente-mar da Praia Formosa e na promenade de São Vicente, além da proposta para um novo campo de golfe na Ponta do Pargo. "Não queremos mais governos irresponsáveis", frisa.

Diante desse cenário, o Bloco de Esquerda reforça a necessidade da sua presença na Assembleia Regional para combater estas medidas e promover políticas que favoreçam "a descarbonização e a transição energética" e que protegam o futuro próximas gerações. "Porque não há Planeta B", finaliza.