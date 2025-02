Albuquerque lembra que sem orçamento não há actualização dos apoios ao desporto

O presidente do Governo Regional recebeu, ao final da manhã desta terça-feira, Jéssica Silva, campeã do mundo júnior em patinagem de velocidade no gelo, o seu treinador e outros atletas do clube dos Prazeres e destacou os apoios que têm sido dados ao desporto.

“Neste momento temos duas pistas operacionais. Precisamos de uma estrutura de cobertura para os treinos correrem na normalidade, bem como os ginásios", sublinhou o presidente do Governo que lembrou que "a região funciona com uma lei que será actualizada logo que tivermos orçamento, o PRAD (Programa de Apoio ao Desporto Regional) que contempla o apoio ao desporto de uma forma regular".

Questionado sobre a forma de agilizar os apoios do PRAD, Miguel Albuquerque foi directo: “primeiro é preciso ter orçamento e não andarem a deitar governos abaixo".

O governante volta a afirmar que "se estamos a brincar aos partidos políticos e a deitar governos abaixo, nada chega a tempo".

A Região apoia directamente os atletas de alta competição, com subsídios mensais, mas Albuquerque entende que o Estado português tem de assumir as suas responsabilidades.

"Então o governo português não tem nada a ver com isto? Estamos a promover o país, obtivemos o primeiro título de inverno, que foi que a Jéssica obteve e Portugal não tema nada a ver com o assunto", protesta.

Jéssica Silva não tem dúvidas de que os atletas de patinagem de velocidade precisam de “mais tempo no gelo" para igualar os seus adversários. Os estágios têm sido feitos na Holanda, antes das competições, mas sem o apoio do treinador.

“O Afonso [Silva] e eu temos feito os estágios sozinhos, sem o acompanhamento de ninguém, era muito importante o nosso treinador ter vindo connosco. Eu e o Afonso para ir para casa e para a pista íamos de bicicleta porque não tínhamos transporte", explica.

Para já, o objectivo da atleta de 18 anos é tentar os mínimos para os Jogos Olímpicos de Inverno.

O treinador, Alípio Silva, considera "utópico" pensar nas construção de uma posta de gelo na Região, devido aos custos elevados e defende a continuidade do "bom trabalho nas rodas e potenciar que os melhores atletas possam fazer gelo". Os apoios é que devem chegar com menos atrasos.