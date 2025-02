Marítimo com uma novidade no onze

O Marítimo apresenta uma novidade no onze para o jogo desta tarde, 15h30, diante do União de Leiria, encontro referente à 23.ª jornada da II Liga que vai ter lugar no Estádio do Marítimo. Tendo em comparação a última jornada com o Alverca, Patrick Fernandes é titular em detrimento de Guirassy.

Eis a equipa inicial do Marítimo: Gonçalo Tabuaço, Tomás Domingos, Romain Correia, Rodrigo Borges e Afonso Freitas; Danilovic, Carlos Daniel e Nachon Nsingi; Fábio Blanco, Alexandre Guedes e Patrick Fernandes

O Marítimo, que vem de uma goleada, 0-5, diante do Alverca, parte para esta jornada no 14.º lugar com 25 pontos enquanto o União de Leiria, empatou (1-1) na última jornada com o Académico de Viseu, é décimo com 30.