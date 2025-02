Marítimo repete ‘onze’ que venceu na última ronda

Apesar de Ivo Vieira ter dado a entender de que poderia proceder a algumas alterações em relação ao conjunto que alinhou de início na vitória caseira frente ao Portimonense (2-0) para a última ronda do campeonato, a verdade é que seguiu a máxima de ‘equipa que ganha não se mexe’.

O encontro que estava inicialmente agendado para as 15h30, vai ter início às 17h00, uma alteração de horário motivada pelo constrangimento que a formação verde-rubra sofreu na deslocação para a capital do país, tendo visto a viagem interrompida a meio, com o avião a ter de regressar à Região devido a problemas técnicos.

A equipa acabou por fazer o trajecto no último voo da noite com destino a Lisboa, perto da meia-noite.

O Marítimo, 14.º classificado, com 25 pontos, vai entrar em campo com: Gonçalo Tabuaço, Tomás Domingos, Rodrigo Borges, Romain Correia, Afonso Freitas, Danilovic, Guirassy, Nachon Nsingi, Carlos Daniel, Fabio Blanco e Alexandre Guedes.



Já o Alverca, que ocupa o quarto posto, com 35, começa o encontro com: João Bravim, Alysson, Fernando Varela, Brenner Lucas, Andrezinho, Miguel Pires, Wilson Eduardo, David, Pedro Bicalho, Nkanyiso Shinga e Diogo Martins.