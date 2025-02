Nacional com quatro ‘mexidas’ no onze para defrontar o Estoril Praia

Nacional e Estoril Praia entram em campo daqui a pouco, pelas 17 horas para mais um jogo a contar para a 22.ª jornada da I Liga de futebol.

O encontro estava agendado para as 15h30 no Estádio da Madeira, mas o mesmo veio a ser adiado para as 17 horas devido ao atraso na chegada do voo à Madeira, que trouxe ontem a formação estorilista.

Nesta partida o técnico Tiago Margarido procedeu a quatro mexidas em relação ao último encontro, onde os alvinegros venceram em Faro, o Farense por 2-0.

Assim sendo no onze inicial para o jogo de hoje, de destacar as entradas de Ulisses Luís Esteves, Daniel Penha e Issac Tomich para os lugares de Leo Santos, Matheus Dias, Bruno Costa e Fuki Amada.

O onze alvinegro é o seguinte: Lucas França, Gustavo Garcia, Zé Vitor, Ulisses Wilson, José Gomes, Djibril Soumaré, Daniel Penha, Luís Esteves, Isaac Tomich, Dudu e Paulinho Bóia.

Quanto ao Estoril Praia irá apresentar-se com Joel Robles, Wagner Pina, Felix Bacher, Pedro Álvaro, Fabrício Garcia, Pedro Amaral, João Carvalho, Jordan Holsgrove, Xeka, André Lacximicant e Yanis Begraoui.

De referir que à entrada para esta jornada o Estoril Praia está num confortável oitavo lugar com 30 pontos, enquanto os insulares ocupam a 14.ª posição com 22 pontos.

A equipa orientada pelo escocês Ian Cathro soma cinco vitórias consecutiva na I Liga e é para já, a par do Sporting de Braga, a equipa que mais pontos somou neste início de sergunda volta do campeonato.

Quanto ao Nacional soma duas vitórias e duas derrotas neste início de segunda volta.