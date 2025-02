Marítimo foi à escola da Torre em Câmara de Lobos

Uma comitiva do Marítimo, numa iniciativa promovida pela Fundação Marítimo Centenário, visitou, esta tarde, a Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos da Torre, em Câmara de Lobos.

A caravana maritimista era composta pelos futebolistas profissionais Igor Julião, Carlos Daniel e Borukov, ainda pelo andebolista Martin Gonçalves, para além de Santiago Gonçalves (futsal), Lara Costa e Catarina Abreu (futebol feminino).

Esta visita teve como objectivo "sublinhar a importância do desporto na socialização e no bem estar físico e emocional dos alunos", tendo os atletas do Marítimo partilhado as suas experiências pessoais e profissionais, incentivando os alunos à prática desportiva, conciliando a mesma com os estudos.

No final da visita, os alunos receberam autógrafos por parte dos atletas maritimistas e foram presenteados com camisolas do clube de épocas anteriores.