Marítimo regressa à Madeira por problema técnico no avião

O avião que transportava o Marítimo para Lisboa, teve de interromper a viagem a meio do percurso, após o piloto ter alertado os passageiros que a aeronave estava com problemas técnicos.

Sabe o DIÁRIO, que a partida entre Alverca e Marítimo que estava inicialmente agendada para as 15h30, sofreu alteração de horário devido a este constrangimento, passando para as 17h00.

Os verde-rubros aguardam neste momento no Aeroporto da Madeira, para embarcar no último voo da noite, com destino a Lisboa.