Marítimo sofre derrota pesada em Alverca

Os primeiros minutos do confronto entre Marítimo e Alverca, para a 22.ª jornada da II Liga, não faziam prever o desfecho, com os verde-rubros a assumirem a primeira situação de perigo da partida, mas acabando derrotados por uma mão cheia de golos.

Na antevisão à partida, Vasco Botelho da Costa já tinha alertado que a formação ribatejana não iria subir no terreno sem critério e assim, com a lição bem estudada, seguiram os seus pupilos, onde apenas na primeira parte ofereceram uma lição de eficácia, recolhendo a intervalo a vencer por 3-0, com os dois primeiros golos a ficar a cargo de Wilson Eduardo, o último de grande penalidade - que deixou algumas dúvidas sobre se a falta teria acontecido dentro ou fora da grande área, mas após análise do VAR foi assinalado castigo máximo-, tendo Andrezinho fechado a contagem do primeiro tempo.

Retomada a etapa complementar, o Alverca deixou bem claro que não iria relaxar perante um resultado já confortável, dilatando a vantagem, por intermédio de Brenner Lucas, tendo o quarto golo contado com assistência de Miguel Pires.

Pouco antes do minuto 60, Ivo Vieira reagiu alterando três peças, com Daniel Silva, Francisco França e Patrick Fernandes a render Afonso Freitas, Carlos Daniel e Nachon Nsingi, para trazer outra frescura à equipa.

O placar voltou a mexer em seguida, mas não em benefício dos insulares, com Alysson Silva a assinar o quinto no encontro e o primeiro da sua conta pessoal, fixando o 5-0 como resultado final.

Disputada a 22.ª ronda da II Liga, o Marítimo mantém-se na 14.ª posição, com 25 pontos, enquanto o Alverca ascende ao segundo posto, com 38.