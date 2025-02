O Município da Ponta do Sol receberá a patinadora Jéssica Rodrigues, atleta natural do concelho da Ponta do Sol, que recentemente se sagrou campeã mundial júnior em velocidade no gelo, bem como o seu treinador, Alípio Silva.

A cerimónia realiza-se, na próxima sexta-feira, dia 21 de Fevereiro, pelas 10 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal.