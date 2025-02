Sindicato convoca greve de trabalhadores da ARM para 28 de Fevereiro e 3 de Março

O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do Centro Sul e Regiões Autónomas, em nota à imprensa, dá conta da convocação de uma greve de trabalhadores da ARM para os dias 28 de Fevereiro e 3 de Março.

Em causa está o seu "descontentamento e indignação" perante a posição da empresa, que está indisponível para "ir mais além" na sua contraproposta de revisão do AE para 2025. O sindicato aponta que a proposta da ARM apresenta "valores salariais insuficientes e muito aquém dos justamente reivindicados pelos trabalhadores, indo ao limite de «tentativa de implementação de Banco de Horas»".

O sindicato pede à ARM que apresente uma contraproposta que vá ao encontro das reivindicações dos trabalhadores.

Os objectivos da greve são o de aumento Salarial de 17%, com o mínimo de 170€, a cada Trabalhador; aumento do Subsídio de Refeição no valor de 15€ por cada dia de trabalho; progressão na Carreira; exigir respostas eficazes às propostas dos Trabalhadores, apresentadas pelo SITE, para a proposta de Revisão do AE para vigorar a partir de 01.01.2025; garantir as medidas de Segurança e Saúde nos locais de trabalho; e condições de Trabalho.