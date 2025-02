Sete novos integrantes do Programa de Ocupação em Contexto de Trabalho na Ponta do Sol

A Câmara Municipal da Ponta do Sol colheu, hoje, os sete novos participantes do Programa Municipal de Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho, através de uma cerimónia de assinatura dos contratos, que ocorreu com a presença de todo o executivo camarário.

A presidente da Câmara, Célia Pessegueiro, sublinhou a importância deste programa, destacando que o objectivo "é proporcionar aos munícipes, que se encontram sem ocupação, uma oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional". Este é um programa que se destina a munícipes que não estejam a trabalhar ou a estudar e visa proporcionar aos participantes o desenvolvimento de competências essenciais para a vida activa, através de formação prática e experiência no ambiente de trabalho.

No final do programa, os participantes receberão um certificado de conclusão, emitido pela Câmara Municipal, como reconhecimento pela participação e pelos progressos realizados.

O programa representa um investimento de 66 mil euros por parte da autarquia, pois garante uma bolsa de participação a todos os formandos.

Na mesma cerimónia, foram também entregues os diplomas de participação aos participantes que finalizaram com sucesso a edição anterior do programa, reconhecendo o empenho e as competências adquiridas durante a sua participação.