Casa do Povo da Calheta promove curso de socorrismo

A Casa do Povo da Calheta, em parceria com a Fundação AMI, vai promover um curso de Socorrismo, certificado e acreditado pela Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT).

"Vivendo a população em permanente tensão, sujeita aos riscos que a vida nos submete, torna-se necessário que todo o cidadão comum adquira conhecimentos mínimos de primeiros socorros que, em diversas situações, poderá transformar-se em salvamento de vidas", refere nota enviada pela instituição.

Os interessados na formação, que vai decorrer ao longo de 16 horas, deverão obter mais informações através do telefone 291 822 300 ou do email [email protected].

Do curso fazem parte os seguintes conteúdos: