Com o Dia dos Namorados aí à porta, a Casa do Povo do Porto Santo achou por bem realizar um concurso fotográfico para o efeito. 11 portosantenses participaram nesta iniciativa.

As fotos foram enviadas para o Facebook da instituição e vão ser votadas e no dia 14, vai saber-se quem ganhará este concurso de fotos amorosas.