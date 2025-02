'Bioformismo' de Cláudia Teixeira na Casa da Cultura de Santa Cruz

A Casa da Cultura de Santa Cruz - Quinta do Revoredo recebe, no próximo dia 21 de Fevereiro (sexta-feira), pelas 18 horas, a inauguração da exposição 'Bioformismo', da autoria da arquitecta e ceramista madeirense Cláudia Teixeira.

Com uma forte ligação à natureza, a artista, que realiza a sua primeira exposição individual na Região, apresenta uma colecção de cerâmica inspirada nas formas orgânicas das plantas e no mundo natural. A sua formação em arquitectura reflecte-se na sua abordagem única à cerâmica, com uma visão apurada e sensível ao ambiente que a rodeia. Ao reduzir as formas ao essencial, Cláudia Teixeira explora a pureza poética da natureza, traduzindo-a em peças de grande impacto visual.

Até agora, a artista dedicava-se à criação de peças de ourivesaria em cerâmica contemporânea, comercializadas em feiras e no Mercadinho da Camacha, onde mantém uma bancada residente. Com p 'Bioformismo', Cláudia Teixeira procura um novo desafio, criando grandes peças com diferentes texturas, formas e experimentações, que prometem surpreender os visitantes da exposição.