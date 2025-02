Saiba quais são os ingredientes a evitar na maquilhagem para crianças

As pinturas faciais são um dos grandes atrativos do Carnaval, com miúdos e graúdos a escolherem essa técnica para se mascarar. No entanto, nem todos os produtos disponíveis no mercado são indicados para peles mais sensíveis, podendo provocar alergias e irritações na pele.

A recomendação é que não se comprem produtos sem a respectiva listagem de ingredientes. A Deco Proteste deixa a indicação de que as melhores tintas são aquelas à base de água, uma vez que se revelam “menos propensas a reações adversas e aplicam-se facilmente, com um pincel apropriado ou uma esponja molhada”. Podem ser encontrados tanto em lojas de brinquedos ou de bijuteria e em supermercados.

Em caso de aplicar a tinta e a pele apresentar reação, como vermelhidão ou borbulhas, deve retirar de imediato, lavando bem com água. Caso persistam os sintomas, deve ser consultado um médico.

Quanto às purpurinas, existe sempre o risco de serem inaladas. Por outro lado, são consideradas muito poluentes.

A alegação "hipoalergénico" pode ser usada nos casos em que o cosmético foi formulado de modo a reduzir o seu potencial alergénico. Contudo, todos os ingredientes presentes nos produtos são passíveis de causar alergias, dependendo da sensibilidade da pele.

Já a expressão "dermatologicamente testado" apenas significa que foi testado em humanos.

Não se esqueça de respeitar os prazos de validade e de não usar produtos com cheiro a ranço. Os acessórios para aplicar a maquilhagem devem ser limpos e, depois de lavados, devem deixar secar na totalidade.

Ingredientes a evitar:

- Fragrâncias alergénicas.

- Propyl e butylparaben (parabenos usados como conservantes).

- Ethylhexyl methoxycinnamate (conhecido como OMC, suspeito de interferir com a fertilidade).

- Benzophenone-1 e Benzophenone-3.

- Homosalate.

Precursores de formaldeído (dmdm hydantoin, imidazolidinyl e diazolidinyl urea).

BHA.

- Triclosan.

- Sodium Lauryl Sulfato – SLS (apenas em produtos que ficam na pele).

- Octocrylene