Clube de Leitura da BMF aborda a temática da história da música na Madeira

Na quarta-feira, 26 de Fevereiro, pelas 18 horas, a Biblioteca Municipal do Funchal promove uma nova sessão do seu Clube de Leitura, que terá como pano de fundo a obra 'História da Música na Madeira' integrada na colecção 'Cadernos Xarabanda', da autoria de Paulo Esteireiro, que marcará presença neste evento, acompanhado de Rui Camacho, dirigente desta associação.

De acordo com a sinopse desta obra, a história da música na Madeira teve um conjunto elevado de protagonistas, de espaços de actuação, de repertórios e estilos variados, que demonstram a riqueza da actividade musical aqui ocorrida. A concretização deste projecto é também a demonstração do avanço que os estudos musicológicos tiveram nos últimos 15 anos na Madeira. Provavelmente seria impossível a realização deste livro em finais do século XX. Os estudos musicológicos mais recentes, publicados na Coleção Madeira Música, bem como um conjunto de investigações de diversos autores, vieram permitir reconstituir a história da música na Madeira de uma forma mais pormenorizada, factual e menos especulativa do que no final do século passado. A tarefa de realizar uma síntese de toda esta informação disponível é complexa e teria sido possível estruturar este livro de outro modo. Ou seja, o livro que o leitor tem em mãos não é senão uma proposta, entre muitas outras possíveis, de exposição dos factos e das obras que constituem a nossa história da música regional e dos contextos que a caracterizaram, ao longo de seis séculos.

Paulo Esteireiro é musicólogo e músico multi-instrumentista. É Diretor de Serviços de Investigação, Comunicação, Edições e Formação no Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira e investigador integrado do Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical (UNL/FCSH), e já publicou várias obras sobre esta temática, entre as quais destacamos “As Artes Performativas no Funchal”, “Uma História Social do Piano” e “50 Histórias de Músicos na Madeira”.

Este evento é de entrada livre e decorrerá nas instalações da Biblioteca Municipal do Funchal, sita à Avenida Calouste Gulbenkian nº 9.