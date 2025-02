O papel insubstituível dos professores e dos outros profissionais da educação

A Educação é o alicerce do progresso de qualquer sociedade que aspire à equidade, à justiça social e à preparação para os desafios do futuro. No centro deste sistema, encontram-se os professores e todos os outros profissionais da educação que, com dedicação e resiliência, formam gerações e desempenham um papel fundamental no desenvolvimento do país.

Na Madeira, ainda há um longo caminho a percorrer para garantir melhores condições de trabalho à classe docente, aos educadores e a todos os profissionais da educação que asseguram a qualidade do funcionamento das escolas.

Se assumirmos o governo, o PS compromete-se a implementar um plano estratégico para enfrentar a escassez de professores na Região, garantindo, desde logo, a eliminação definitiva das quotas e a revisão do modelo de avaliação docente que tem gerado imensas injustiças. Além disso, assegurará a recuperação integral do tempo de serviço perdido na transição da carreira e o reconhecimento do tempo de serviço prestado no ensino privado.

A redução da burocracia escolar será uma prioridade, permitindo que os docentes se concentrem no essencial das aprendizagens. Haverá um forte investimento na vinculação automática de professores com três anos de serviço, garantindo maior segurança profissional e melhor organização do sistema educativo, além da criação de um programa de profissionalização em serviço para garantir a formação pedagógica a todos os licenciados que pretendam optar pela profissão docente.

Uma escola não se faz apenas de professores, educadores e alunos. Assistentes operacionais, pessoal administrativo, psicólogos, terapeutas de diversas especialidades, assistentes sociais e outro pessoal técnico desempenham também um papel fulcral na promoção de uma educação de qualidade e no funcionamento geral das instituições de ensino.

Assim, qualquer reforma educativa que pretenda ser eficaz precisa de investir, apoiar e valorizar todos estes profissionais, garantindo-lhes estabilidade, melhores salários, formação e condições de trabalho condignas.

Na era da inteligência artificial e da digitalização do ensino é preciso compreender que o papel do professor é insubstituível e não pode ser trocado por qualquer nível de tecnologia. A relação de proximidade, a capacidade pedagógica de ensinar a pensar criticamente, de formar cidadãos conscientes e de transmitir valores humanos fundamentais continuará a ser uma missão da responsabilidade dos professores com o apoio, importante, dos outros profissionais da educação.

Em suma, se queremos um futuro onde a educação seja um motor de desenvolvimento, é imperativo reconhecer e valorizar os profissionais que garantem que a escola continua a ser um espaço de educação e formação integral, de crescimento, conhecimento, igualdade de oportunidades e de esperança.