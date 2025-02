JPP diz que "Casas de Saúde desenvolvem um papel social fundamental na saúde mental"

Em reunião com a direcção da Casa de Saúde Câmara Pestana, o JPP inteirou-se das preocupações desta instituição que acabam por ser transversais a outras Instituições Particulares de Solidariedade Social, principalmente, no âmbito da saúde mental.

Uma das maiores reivindicações da Casa de Saúde, segundo Carlos Silva, José Sousa e Patrícia Spínola, diz respeito à actualização do valor da diária transferida pelo Governo Regional, actualmente nos 52 euros, quando, no Continente este valor é de 68 euros. Referem que "a experiência de quem, diariamente, trabalha nesta área aponta para um valor justo bem acima do actual, na ordem dos 75 euros".

"Não podemos esquecer que as Casas de Saúde desenvolvem um papel social fundamental na saúde mental da nossa Região e, também sentem o agravamento dos custos de insularidade, tendo de manter os serviços de cuidados continuados e internamento de psiquiatria, de longa ou curta duração, num total de 398 camas e 350 colaboradores", afirmam.

E acrescentam: "Para além da injustiça associada ao valor da diária, o facto dos utentes em cuidados continuados terem um financiamento superior aos internamentos dos agudos e não haver diferenciação entre o valor da diária nos internamentos compulsivos, como são conhecidos, (e que exigem mais custos que os restantes casos), mostra a urgência de criar diferenciação positiva para estas unidades de saúde".

"Tudo isto, associado à incapacidade desta entidade, enquanto IPSS, conseguir oferecer uma carreira profissional apelativa para os seus profissionais, tal como acontece nos serviços públicos, torna o trabalho ainda mais difícil", prosseguem.

Para o JPP "é necessário equiparar a prestação de serviços dos profissionais de saúde, nas instituições que asseguram a falta de oferta no serviço público regional, como é o exemplo, da área da psiquiatria, às carreiras públicas, de forma a que estas entidades possam ter um corpo de profissionais estável e sem colocar em causa a responsabilidade do governo em dar o melhor atendimento à população".