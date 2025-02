Chuva resultou em quatro registos de aviso vermelho

A chuva e vento fortes que fustigaram a Madeira na tarde/noite desta segunda-feira – Região esteve sob aviso laranja para a precipitação e aviso amarelo para o vento - provocou 21 registos extremos dentro dos critérios para a emissão de aviso meteorológico (14 relacionados com a precipitação, 7 devido à intensidade das rajadas).

No caso da chuva, entre as 18 estações meteorológicas do IPMA na Ilha da Madeira (estação no Porto Santo esteve inactiva), três registaram quantidades de precipitação condizentes com aviso vermelho – Chão do Areeiro (45,1 mm/1h e 147,7 mm/6h; Pico do Areeiro (80,6 mm/6h); Pico Alto (77,3 mm/6h), sendo que outras duas – Santo da Serra (59,8 mm/6h) e Monte (59,3 mm/6h) – estiveram a menos de 1 litro (por m2) de transbordar para ‘o vermelho’. Estas duas últimas ficaram-se pelo laranja ‘avermelhado’, que configura situação meteorológica de risco moderado a elevado, também registado em São Vicente (51,6 mm/6h). Ainda no ‘laranja’, mas no intervalo mais curto (1h), choveu no Pico Alto (21,9 mm).

Quantidade de precipitação correspondente a aviso amarelo, destaque para o duplo registo em Santa Cruz/Aeroporto (12,9 mm/1h e 36,6 mm/6h). Os restantes foram: Pico do Areeiro (20,5 mm/1h), Monte (19,4 mm/1h), Santo da Serra (16,6 mm/1h) e São Vicente (14,2 mm/1h).

No que diz respeito ao vento, entre as 12 estações com anemómetro, em sete foram registadas velocidades ‘de alerta’, com destaque para rajadas de até 105,8 km/h no Caniçal/Ponta de São Lourenço, valor correspondente a aviso laranja.

Acima dos 100 km/h também soprou vento no Pico Alto (101,5 km/h). Ainda dentro dos critérios para aviso amarelo foram as rajadas registadas no Chão do Areeiro (90,7 km/h), Santa Cruz/Aeroporto (88,6 km/h), Cancela/SRPC (87,5 km/h), Ponta do Pargo (86,0 km/h), e Ponta de São Jorge (81,0 km/h).

Aguaceiro violento no Areeiro

De acordo com os critérios relativos à classificação da intensidade das diferentes formas de precipitação líquida, considera-se um aguaceiro violento quando a precipitação é maior que 50 mm/h. Assim, o valor registado ontem entre as 20h40 e as 20h50 UTC (10,5 mm) corresponde ao valor de 63 mm/h, pelo que podemos inferir que se tratou de um aguaceiro violento.

Nesta mesma estação que em 24 horas acumulou mais de 160 mm, sobressai os extremos de 26,5 mm/30 min (valor de aviso laranja/1h), e os 72,8 mm/2h (aviso vermelho/6h).