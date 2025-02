UMa aborda ligação entre grânulos de stress e doenças neurodegenerativas

A ligação entre grânulos de stress e doenças neurodegenerativas vai ser abordada numa palestra a decorrer na Universidade da Madeira, no dia 28 de Fevereiro. A palestra 'Connecting stress granules, RNA-binding proteins and neurodegeneration: insights from spinocerebellar ataxias' tem início marcado para as 14 horas, no anfiteatro 1 do Campus Universitário da Penteada.

Clévio Nóbrega, licenciado e doutorado em Biologia pela Universidade da Madeira, atualmente Professor Associado da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas da Universidade do Algarve e investigador principal do Algarve Biomedical Center Research Institute (ABC-Ri), é o orador convidado.

Segundo explica nota à imprensa, nesta iniciativa serão apresentados resultados sobre a possível implicação dos grânulos de stress (compartimentos celulares sem membranas formados em resposta a diferentes estímulos de stress), e de proteínas de ligação ao RNA nas ataxias espinocerebelosas, que são doenças neurodegenerativas incuráveis.

Esta é uma iniciativa aberta à comunidade académica e ao público em geral, com especial interesse na área das ciências biológicas.