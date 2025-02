Livro lançado no âmbito da 'Funchal Climate Week' aborda alterações climáticas e seus desafios

No âmbito da 'Funchal Climate Week', a decorrer esta semana, foi hoje lançado o livro em banda desenhada, intitulado 'A Viagem da Bia – Alterações Climáticas no Funchal'. A iniciativa, que decorreu no centro Cultural e de Investigação do Funchal, contou com a presença da vereadora Nádia Coelho.

A autarquia revela que do livro, em que a personagem (Bia) faz uma viagem histórica por um cenário ligado aos incêndios, outro pela água e um cenário ligado ao futuro, todos eles baseados nas alterações climáticas e os seus desafios, surgiu uma exposição, que pode ser vista a partir de hoje nos centros comerciais do Fórum Madeira, Madeira Shopping e Plaza.

Cada centro terá um tema específico, relacionado com a água, os incêndios e ao futuro das alterações climáticas.

A exposição estará patente em cada centro comercial até ao dia 27 de Devereiro.

O terceiro dia da 'Funchal Climate Week' prossegue esta tarde com uma sessão de cinema ambiental, às 15h00, terminando, às 19h00, com uma sessão de yoga. Estas duas actividades decorrem também no CCIF.