A chuva no Areeiro atingiu risco extremo?

A precipitação forte que assolou a Madeira durante a tarde e noite da última segunda-feira (dia 17), nalgumas localidades, onde estão instaladas as 18 estações meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na Ilha da Madeira, atingiu níveis de aviso vermelho (+ 40 mm/1h e/ou + 60 mm/6h), segundo os critérios de emissão.

A persistente chuva caída nessa tarde/noite - Região esteve sob avisos laranja e amarelo – atingiu quantidades muito significativas, em particular em cotas altas, de acordo com os critérios de emissão de avisos meteorológicos de risco (amarelo, laranja e vermelho). As quantidades extremas para os intervalos de aviso meteorológico (1h e 6h) proporcionaram 14 registos condizentes com situação meteorológica de risco. Com destaque para a muita e persistente chuva caída no Chão do Areeiro. Nesta estação localizada a pouco mais de 1500 metros de altitude, a quantidade de água acumulada foi tão significativa que atingiu valores de aviso vermelho nos dois parâmetros: 45,1 mm/1h e 147,7 mm/6h.

No período mais alargado (6h) o extremo da precipitação acumulada (147,7 mm) correspondeu a mais de 146% em relação à quantidade (60 mm) a partir da qual já configura situação meteorológica de risco extremo (vermelho).

O período de maior intensidade de precipitação forte ocorreu já era noite, ao ponto de em apenas 10 minutos, entre 20:40 e as 20:50 UTC, a quantidade de chuva então registada (10,5 mm) corresponder a aviso amarelo para o intervalo de 1 hora. Quantidade que ‘saltou para o laranja’ em meia hora (26,5 mm), e depois para o ‘vermelho’ em menos de 1 horas (45,1 mm/1h).

Igualmente relevante os extremos da precipitação dentro do intervalo das 6 horas. Neste parâmetro bastou um terço do tempo para a quantidade acumulada atingir níveis de aviso vermelho (72,8 mm/2h). E quando somada mais 1 hora, ou seja, com apenas metade do tempo correspondente ao intervalo (6h), o ‘excedente’ para aviso vermelho já quase duplicava o valor de referência (105,9 mm/3h).

O resumo diário dos dados climáticos registados a 17 de Fevereiro em toda a rede do IPMA na RAM. , IPMA

Ainda de acordo com os critérios relativos à classificação da intensidade das diferentes formas de precipitação líquida, considera-se aguaceiro violento quando a precipitação é superior a 50 litros por metro quadrado por hora (mm/h). Como o tanque colector (pluviómetro) da estação no Chão do Areeiro registou extremos de 10,5 mm em 10 minutos - valor que corresponde a 63 mm/h -, e de 26,5 mm em 30 minutos – valor que corresponde a 53 mm/h -, podemos inferir que pelo menos durante a meia hora de maior intensidade de precipitação se tratou de um aguaceiro violento.

Na terceira coluna, os totais da precipitação acumulada no dia 17., IPMA

Registos que configuram situação meteorológica de risco extremo. Que embora com potencial impacto na zona do Chão do Areeiro, não se circunscreveu a esta região montanhosa quase sobranceira à cidade do Funchal. As duas estações meteorológicas mais próximas, Pico do Areeiro (80,6 mm/6h) e Pico Alto (77,3 mm/6h), também registaram valores de aviso vermelho. Logo, com potencial para poder também originar situação meteorológica de risco extremo